СМИ: Ермак и Умеров 4 декабря едут в США говорить с окружением Трампа
Украинская делегация, в которую в частности входит глава Офиса президента Андрей Ермак, в среду 4 декабря отправится в США для переговоров с окружением Дональда Трампа.
Об этом Radio NV сообщили "источники в дипломатических кругах", пишет "Европейская правда".
По словам источников, в украинскую делегацию, кроме Ермака, войдут министр обороны Рустем Умеров и вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.
"...основная цель этой поездки – это встреча с трампистами, людьми из окружения новоизбранного президента США Дональда Трампа", – сказал один из источников Radio NV.
Другой источник утверждает, что планируются переговоры главы ОП с номинированным Трампом на должность спецпредставителя по Украине и России генералом в отставке Китом Келлогом.
Больше о фигуре Келлога читайте в статье "ЕвроПравды" Разговоры о мире с позиции силы.
Radio NV утверждает, что визит Ермака в США планировался еще сразу после выборов президента, но "тогда ему не удалось организовать встречи с окружением Дональда Трампа".
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна напрямую работать с избранным президентом США Дональдом Трампом, потому что в его окружении есть "разные голоса".
Он также говорил, что рассчитывает увидеть предложения Дональда Трампа по завершению войны в Украине вскоре после начала его каденции.