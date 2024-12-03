СМИ: Ермак и Умеров 4 декабря едут в США говорить с окружением Трампа

Украинская делегация, в которую в частности входит глава Офиса президента Андрей Ермак, в среду 4 декабря отправится в США для переговоров с окружением Дональда Трампа.

Об этом Radio NV сообщили "источники в дипломатических кругах", пишет "Европейская правда".

По словам источников, в украинскую делегацию, кроме Ермака, войдут министр обороны Рустем Умеров и вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

"...основная цель этой поездки – это встреча с трампистами, людьми из окружения новоизбранного президента США Дональда Трампа", – сказал один из источников Radio NV.

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Другой источник утверждает, что планируются переговоры главы ОП с номинированным Трампом на должность спецпредставителя по Украине и России генералом в отставке Китом Келлогом.

Больше о фигуре Келлога читайте в статье "ЕвроПравды" Разговоры о мире с позиции силы.

Radio NV утверждает, что визит Ермака в США планировался еще сразу после выборов президента, но "тогда ему не удалось организовать встречи с окружением Дональда Трампа".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна напрямую работать с избранным президентом США Дональдом Трампом, потому что в его окружении есть "разные голоса".

Он также говорил, что рассчитывает увидеть предложения Дональда Трампа по завершению войны в Украине вскоре после начала его каденции.