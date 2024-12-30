Кандидат у канцлери Німеччини розкритикував Маска за колонку на підтримку ультраправих

Лідер німецького опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц, який претендує на посаду канцлера, розкритикував американського мільярдера Ілона Маска за колонку на підтримку ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") в газеті Welt am Sonntag.

Заяву Мерца наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Лідер німецької опозиції назвав заклик Маска підтримати "АдН" на виборах 23 лютого "настирливим і свавільним".

"Я не можу пригадати, щоб в історії західних демократій був подібний випадок втручання у виборчу кампанію дружньої країни", – заявив Мерц.

Реклама:

В колонці Маск назвав "АдН" "останньою іскрою надії для цієї країни".

У відповідь Мерц сказав: "Уявіть собі на коротку мить – виправдану – реакцію американців на аналогічну статтю відомого німецького бізнесмена в New York Times, який підтримує аутсайдера в президентській виборчій кампанії в США".

Через публікацію колонки Маска редакторка розділу думок видання Welt am Sonntag Єва Марі Когель звільнилась на знак протесту.

Перед цим американський мільярдер у себе в X (Twitter) написав, що "тільки "АдН" може врятувати Німеччину".