Кандидат в канцлеры Германии раскритиковал Маска за колонку в поддержку ультраправых

Лидер немецкого оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который претендует на пост канцлера, раскритиковал американского миллиардера Илона Маска за колонку в поддержку ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") в газете Welt am Sonntag.

Заявление Мерца приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Лидер немецкой оппозиции назвал призыв Маска поддержать "АдГ" на выборах 23 февраля "назойливым и своевольным".

"Я не могу вспомнить, чтобы в истории западных демократий был подобный случай вмешательства в избирательную кампанию дружественной страны", – заявил Мерц.

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В колонке Маск назвал "АдН" "последней искрой надежды для этой страны".

В ответ Мерц сказал: "Представьте себе на короткий миг – оправданную – реакцию американцев на аналогичную статью известного немецкого бизнесмена в New York Times, который поддерживает аутсайдера в президентской избирательной кампании в США".

Из-за публикации колонки Маска редактор раздела мнений издания Welt am Sonntag Ева Мари Когель уволилась в знак протеста.

Перед этим американский миллиардер у себя в X (Twitter) написал, что "только „АдН" может спасти Германию".