У Чехії за рік розглянули понад 80 справ про підтримку війни РФ проти України

Впродовж 2024 року поліція Чехії розглянула понад 80 справ щодо людей, які підтримували агресію Росії проти України.

Про це пише Radio Prague International із посиланням на дані Верховної державної прокуратури країни, передає "Європейська правда".

Як проінформував чеський мовник, прокуратура країни зафіксувала 42 обвинувальні вироки, більшість з яких призвели до штрафів або умовного покарання.

Найбільше вироків було винесено у Празі, Пльзені та Бероуні.

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Зазначається, що найпоширенішими правопорушеннями залишаються проросійські графіті та активність в Інтернеті. Розслідуються також випадки підтримки конфлікту в Газі, хоча кількість судових процесів є меншою.

Справи відкривали за розділами кримінального кодексу Чехії про схвалення злочину (стаття 365) та заперечення, сумнів, схвалення та виправдання геноциду (стаття 405).

Минулого року в австрійському Відні викликав ажіотаж правоохоронець, який на Різдво патрулював у шоломі з літерою "Z", через що столичній поліції довелося давати пояснення.

У квітні у Чехії поліція проводила розслідування щодо чоловіка, який пройшовся вулицею міста Пардубіце в одязі із символом агресії Росії.