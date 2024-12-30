В Чехии за год рассмотрели более 80 дел о поддержке войны РФ против Украины

В течение 2024 года полиция Чехии рассмотрела более 80 дел в отношении людей, которые поддерживали агрессию России против Украины.

Об этом пишет Radio Prague International со ссылкой на данные Верховной государственной прокуратуры страны, передает "Европейская правда".

Как проинформировал чешский вещатель, прокуратура страны зафиксировала 42 обвинительных приговора, большинство из которых привели к штрафам или условному наказанию.

Больше всего приговоров было вынесено в Праге, Пльзене и Бероуне.

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Отмечается, что самыми распространенными правонарушениями остаются пророссийские граффити и активность в Интернете. Расследуются также случаи поддержки конфликта в Газе, хотя количество судебных процессов меньше.

Дела открывали по разделам уголовного кодекса Чехии об одобрении преступления (статья 365) и отрицание, сомнение, одобрение и оправдание геноцида (статья 405).

В прошлом году в австрийской Вене вызвал ажиотаж полицейский, который на Рождество патрулировал в шлеме с буквой "Z", из-за чего столичной полиции пришлось давать объяснения.

В апреле в Чехии полиция проводила расследование в отношении мужчины, который прошелся по улице города Пардубице в одежде с символом агрессии России.