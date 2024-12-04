Польща впевнена у безпеці закупівель зброї з Південної Кореї, попри нещодавні події

Польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що отримав запевнення від Південної Кореї – закупівлі зброї, яку планує здійснити Польща, нічого не загрожує.

Про це він написав у X (Twitter), передає "Європейська правда".

Коментуючи нещодавні події у Південній Кореї, Косіняк-Камиш запевнив, що закупівлі зброї, які Варшава планує здійснити в Сеулі, не перебувають під загрозою.

"Ми стежимо за політичною ситуацією в Південній Кореї. Ми перебуваємо в постійному контакті з нашим аташе в Сеулі, а також з його корейським колегою в Польщі. Ми отримали запевнення від імені міністерства оборони Південної Кореї від заступника міністра оборони Іль Сунга, що нашій співпраці та реалізації збройових контрактів нічого не загрожує", – проінформував він.

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Нагадаємо, у серпні 2022 року Польща і Південна Корея підписали виконавчий контракт на закупівлю перших 180 танків вартістю майже 3,4 мільярда доларів. Поставки танків з Кореї вже тривають, але участь польської промисловості в цій частині контракту мінімальна. На вже поставлених танках K2 встановлені лише польські системи зв'язку.

Раніше у вівторок президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив надзвичайний воєнний стан у країні нібито для захисту країни від "комуністичних сил".

Юн не вказав на конкретну загрози з боку КНДР, натомість зосередився на своїх внутрішніх політичних опонентах.

Заступник речника Державного департаменту Ведант Патель заявив, що США стежать за ситуацією в Південній Кореї, де президент оголосив про запровадження воєнного стану, та очікують на виконання рішення парламенту про його зняття.