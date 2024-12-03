США очікують, що у Південній Кореї знімуть воєнний стан після рішення парламенту

Сполучені Штати стежать за ситуацією в Південній Кореї, де президент Юн Сок Йоль оголосив про запровадження воєнного стану, та очікують на виконання рішення парламенту про його зняття.

Про це на брифінгу у вівторок, 3 грудня, сказав заступник речника Державного департаменту Ведант Патель, повідомляє "Європейська правда".

За словами Пателя, США спостерігають за розвитком ситуації в Південній Кореї з "глибоким занепокоєнням" і розраховують на продовження співпраці між двома країнами.

Він не відповів прямо на питання, чи повинен південнокорейський президент скасувати воєнний стан, але нагадав про те, що парламент країни вже проголосував за його скасування.

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"Звичайно, ми сподіваємося і очікуємо, що закони і правила конкретної країни будуть дотримуватися. Це стосується і голосування у Національних зборах (парламенті Південної Кореї. – Ред.)", – сказав представник Держдепу.

Раніше у вівторок президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив надзвичайний воєнний стан у країні нібито для захисту країни від "комуністичних сил".

Юн не вказав на конкретну загрози з боку КНДР, натомість зосередився на своїх внутрішніх політичних опонентах.

Південнокорейський парламент, де більшість має опозиція, після цього проголосував за скасування воєнного стану. Але в офісі президента заявили, що стан діятиме до окремого розпорядження Юн Сок Йоля.

У відповідь тисячі людей вийшли на вулиці Південної Кореї на знак протесту проти воєнного стану.