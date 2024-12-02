Польща отримає від Південної Кореї РСЗВ Homar-K

Польща отримає реактивні системи залпового вогню Homar-K від Південної Кореї в рамках підписаного у квітні контракту.

Про це заявив держсекретар польського Міністерства оборони Павел Бейда, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, Польща підписала контракт на поставку 72 пускових установок Homar-K, 60 з яких будуть виготовлені у Польщі.

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Поставки відбуватимуться в 2026 і 2029 роках.

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"Ми збільшуємо оборонний потенціал нашої країни в частині ракетних військ. Незабаром буде ще один контракт на поставку ракет CGR-080 (використовуються у південнокорейських РСЗВ. – Ред.) …вони будуть вироблятися в Польщі", – додав посадовець.

Нагадаємо, у жовтні Польща уклала угоду з Південною Кореєю, яка передбачає виробництво на польській території ракет CGR-080 калібру 239 мм до реактивних систем залпового вогню Homar-K.

Також повідомляли, що Польща направила перші танки К2 південнокорейської компанії Hyundai Rotem до 9-ї бронетанкової кавалерійської бригади, що дислокується у місті Бранево – за кілька кілометрів від Калінінградської області РФ.