Польша уверена в безопасности закупок оружия из Южной Кореи, несмотря на недавние события

Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что получил заверения от Южной Кореи – закупке оружия, которую планирует осуществить Польша, ничего не угрожает.

Об этом он написал в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Комментируя недавние события в Южной Корее, Косиняк-Камыш заверил, что закупки оружия, которые Варшава планирует осуществить в Сеуле, не находятся под угрозой.

"Мы следим за политической ситуацией в Южной Корее. Мы находимся в постоянном контакте с нашим атташе в Сеуле, а также с его корейским коллегой в Польше. Мы получили заверения от имени министерства обороны Южной Кореи от заместителя министра обороны Иль Сунга, что нашему сотрудничеству и реализации оружейных контрактов ничего не угрожает", – проинформировал он.

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Напомним, в августе 2022 года Польша и Южная Корея подписали исполнительный контракт на закупку первых 180 танков стоимостью почти 3,4 миллиарда долларов. Поставки танков из Кореи уже продолжаются, но участие польской промышленности в этой части контракта минимально. На уже поставленных танках K2 установлены только польские системы связи.

Ранее во вторник президент Южной Кореи Юн Сок Йоль объявил чрезвычайное военное положение в стране якобы для защиты страны от "коммунистических сил".

Юн не указал на конкретную угрозу со стороны КНДР, зато сосредоточился на своих внутренних политических оппонентах.

Заместитель спикера Государственного департамента Ведант Патель заявил, что США следят за ситуацией в Южной Корее, где президент объявил о введении военного положения, и ожидают выполнения решения парламента о его снятии.