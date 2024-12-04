МЗС Чехії закликало громадян країни у Південній Кореї уникати масових заходів

Міністерство закордонних справ Чехії розіслало чехам у Південній Кореї повідомлення з проханням уникати масових заходів і стежити за офіційними ЗМІ.

Про це повідомив мовник Radio Prague International із посиланням на слова прессекретаря МЗС країни Даніела Дрейка, передає "Європейська правда".

За даними представника відомства, наразі у Південній Кореї перебуває 61 чех. Йдеться про людей, які зареєстровані в міністерській базі даних подорожей.

Також, як цитує мовник, у своїй першій реакції на події в Південній Кореї міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що вірить у силу південнокорейської демократії.

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Нагадаємо, у Південній Кореї 3 грудня розпочалась політична криза у зв'язку з оголошенням президентом воєнного стану нібито для захисту від "комуністичних сил".

Через кілька годин після проголошення воєнного стану парламент Південної Кореї проголосував за його скасування, після чого президент Юн Сок Йоль був змушений скасувати свій наказ.

Держсекретар США Ентоні Блінкен позитивно оцінив рішення про скасування воєнного стану.

У середу 4 грудня депутати подали законопроєкт про імпічмент президента. Основна опозиційна Демократична партія закликала Юна, який перебуває на посаді з 2022 року, піти у відставку або постати перед імпічментом.

На тлі цих подій Польща отримала запевнення від Південної Кореї, що ніщо не загрожує закупівлі зброї, яку планує здійснити Варшава.