МИД Чехии призвал граждан страны в Южной Корее избегать массовых мероприятий

Министерство иностранных дел разослало чехам в Южной Корее сообщение с просьбой избегать массовых мероприятий и следить за официальными СМИ.

Об этом сообщил вещатель Radio Prague International со ссылкой на слова пресс-секретаря МИД страны Даниэла Дрейка, передает "Европейская правда".

По данным представителя ведомства, сейчас в Южной Корее находится 61 чех. Речь идет о людях, которые зарегистрированы в министерской базе данных путешествий.

Также, как цитирует вещатель, в своей первой реакции на события в Южной Корее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что верит в силу южнокорейской демократии.

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Напомним, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль объявил чрезвычайное военное положение в стране якобы для защиты страны от "коммунистических сил".

В свою очередь Национальная ассамблея Южной Кореи проголосовала за требование к президенту Юн Сок Йолю отменить военное положение.

После того президент заявил, что отменит военное положение на заседании правительства.

В США заявляли, что следят за ситуацией в Южной Корее и ожидают выполнения решения парламента об отмене военного положения.