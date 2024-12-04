В партії влади Грузії погрожують держслужбовцям, які підтримали протести

В Грузії мер Тбілісі і генеральний секретар партії влади "Грузинська мрія" Каха Каладзе погрожує "відповісти" держслужбовцям, які підтримали протести в країни.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Каладзе наводить Sova.

Він заявив про спробу "повалення держорганів шляхом саботажу, піднятого держслужбовцями".

На думку Каладзе, це "було однією зі складових частин плану державного перевороту".

Реклама:

"Спроба диверсії, повірте, не залишиться без відповіді, звісно, у межах конституції та закону", – сказав він.

Як відомо, низка працівників різних державних установ Грузії опублікували заяви, у яких засудили рішення "Грузинської мрії" призупинити процес вступу країни до Європейського Союзу.

Нагадаємо, 28 листопада премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив про відмову Тбілісі прагнути до переговорів про вступ до ЄС "до кінця 2028 року". Його заява пролунала після схвалення резолюції Європарламенту із закликом не визнавати результат жовтневих парламентських виборів.

Після того під парламентом у столиці почалися акції протесту із сутичками, які жорстко розганяють. Загальна кількість затриманих за цей час перевищує 200 осіб. Акції протесту проходять і в інших містах.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".