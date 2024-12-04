В партии власти Грузии угрожают госслужащим, поддержавшим протесты
В Грузии мэр Тбилиси и генеральный секретарь партии власти "Грузинская мечта" Каха Каладзе угрожает "ответить" госслужащим, которые поддержали протесты в стране.
Как сообщает "Европейская правда", заявление Каладзе приводит Sova.
Он заявил о попытке "свержения госорганов путем саботажа, поднятого госслужащими".
По мнению Каладзе, это "было одной из составных частей плана государственного переворота".
"Попытка диверсии, поверьте, не останется без ответа, конечно, в рамках конституции и закона", – сказал он.
Как известно, ряд сотрудников различных государственных учреждений Грузии опубликовали заявления, в которых осудили решение "Грузинской мечты" приостановить процесс вступления страны в Европейский Союз.
Напомним, 28 ноября премьер-министр Грузии от партии власти "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил об отказе Тбилиси стремиться к переговорам о вступлении в ЕС "до конца 2028 года". Его заявление прозвучало после одобрения резолюции Европарламента с призывом не признавать результат октябрьских парламентских выборов.
После того под парламентом в столице начались акции протеста со столкновениями, которые жестко разгоняют. Общее количество задержанных за это время превышает 200 человек. Акции протеста проходят и в других городах.
Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власть Грузии меняет внешний курс и дает старт революции".