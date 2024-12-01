Низка працівників різних державних установ Грузії опублікували заяви, у яких засудили рішення "Грузинської мрії" призупинити процес вступу країни до Європейського Союзу.

Про це із посиланням на їхні заяви пише "Європейська правда".

Спільну заяву опублікували співробітники податкової служби країни. У ній вони заявили, що заява "Грузинської мрії" щодо призупинення відкриття переговорів на наступні чотири роки означає призупинення процесу інтеграції до Європейського Союзу на десятиліття.

Відтак, вони акцентували, що "відмежовуються" від цього рішення уряду Грузії та "залишаються вірними Конституції Грузії та курсу на інтеграцію до Європейського Союзу".

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Проти виступили також співробітники Національного агентства державного реєстру Грузії.

Співробітники установи заявили, що призупинення відкриття переговорів щодо вступу Грузії в ЄС до 2028 року суперечить вимогам статті 78 Конституції Грузії.

Вони заявили, що залишаються вірними непохитній волі громадян Грузії та засудили будь-яке насильство проти мітингуючих.

"Ми відмежовуємося від усіх тих дій і рішень, які суперечать самій Конституції Грузії і, зокрема, її статті 78", – наголосили вони.

Цю ж позицію поділяють деякі співробітники Грузинського національного центру рукописів. Посилаючись на рукописну спадщину країни, працівники центру заявили, що "письмові пам’ятки, створені протягом століть, підтверджують прагнення країни до західної культури."

Відтак, співробітники центру вважають відхилення Грузії від європейського шляху "і повернення її в лоно Росії" та порушення статті 78 Конституції країни – неприпустимим.

Окрім цього, 15 співробітників мерії Батумі також відмежовуються від рішення "Грузинської мрії".

"Ми, співробітники мерії муніципалітету Батумі, чітко і недвозначно заявляємо, що ми не згодні з рішенням призупинити процес членства Грузії в ЄС до 2028 року та з усіма причинами цього", – наголосили вони в заяві.

Зазначимо, внаслідок такого рішення "Грузинської мрії" США призупинили стратегічне партнерство з Грузією після рішення "Грузинської мрії" призупинити процес вступу країни до Європейського Союзу.

29 листопада працівники Міністерства оборони Грузії, а також Міністерства освіти, науки, культури і спорту Грузії опублікували заяву, в якій наголосили на важливості співпраці країни з європейськими та євроатлантичними структурами.

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