ЗМІ дізнались про низку кандидатів Трампа на посаду глави Пентагону

Обраний президент США Дональд Трамп розглядає низку кандидатів на посаду глави Пентагону на заміну скандального ведучого Fox News Піта Гегсета.

Про це повідомляє телеканал ABC News, з посиланням на джерела, інформує "Європейська правда".

За даними телеканалу, список претендентів на посаду очільника американського оборонного відомства в адміністрації Трампа збільшується.

Як зазначено, окрім губернатора Флориди Рона Десантіса, якого раніше ЗМІ називали потенційною заміною Гегсета, Трамп розглядає також кандидатури сенаторки від Айови Джоні Ернст, сенатора від Теннессі Білла Гагерті, а також конгресмена з Флориди Майка Волтца, який вже номінований на посаду радника з нацбезпеки.

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Тим часом джерела, близькі до Десантіса, розповідають, що той виявив зацікавленість у номінації на посаду глави Пентагону.

Раніше повідомляли, що деякі американські сенатори від Республіканської партії не підтримують кандидатуру Піта Гегсета, висунутого на посаду глави Пентагону.

ЗМІ раніше розповідали, що в команді Трампа з’явилось занепокоєння щодо Гегсета через звинувачення щодо сексуального насильства над жінкою у 2017 році.