WP: В команді Трампа з’явилось занепокоєння щодо кандидата на посаду глави Пентагону

Представники команди обраного президента США Дональда Трампа почали зважувати запропоновану на посаду глави Пентагону кандидатуру ведучого Fox News і ветерана Піта Гегсета.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела, інформує "Європейська правда".

Як йдеться у публікації, причиною занепокоєння стали звинувачення на адресу Гегсета щодо сексуального насильства над жінкою у 2017 році.

За словами анонімного співрозмовника видання, команда Трампа отримала інформацію про заяву жінки про те, що Гегсет скоїв напад в готелі у Монтереї після конференції Республіканської партії.

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Жінка, яка склала скаргу, сказала, що ймовірна жертва була її подругою, яка пізніше підписала з Гегсетом угоду про нерозголошення.

Поліція Монтерея підтвердила, що розслідувала справу щодо Гегсета за звинуваченням у "ймовірному сексуальному насильстві" у 2017 році, і що інцидент не призвів до кримінальних звинувачень.

За словами особи, знайомої зі скаргою, команда Трампа була заскочена зненацька детальними звинуваченнями і тепер побоюється нових негативних наслідків щодо Гегсета.

"Навколо цього багато розчарувань. Він не був належним чином перевірений", – сказав співрозмовник видання.

Адвокат Гегсета, заявив у п'ятницю, що заяву про напад було "повністю розслідувано і визнано такою, що не відповідає дійсності".

Відповідаючи на запитання про те, чи укладав Гегсет із жінкою угоду про нерозголошення, адвокат сказав, що "жодних інших скелетів не спливе".

Директор із комунікацій Трампа Стівен Чунг у своїй заяві сказав, що обраний президент підтримує Гегсета.

"Президент Трамп висуває висококласних і надзвичайно кваліфікованих кандидатів для роботи у своїй адміністрації. Пан Гегсет рішуче відкинув усі звинувачення.... Ми з нетерпінням чекаємо на його затвердження на посаді міністра оборони США", – йдеться у заяві Чунга.

ЗМІ раніше повідомили про занепокоєння у США через кандидатів Трампа на посаду глави Пентагону Піта Гегсета, а також генерального прокурора Метта Гейца.

Докладніше – в статті Від яструбів до критиків Києва: хто у команді Трампа відповідатиме за Україну та війну.