СМИ узнали о ряде кандидатов Трампа на должность главы Пентагона

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает ряд кандидатов на должность главы Пентагона на замену скандальному ведущему Fox News Питу Хегсету.

Об этом сообщает телеканал ABC News, со ссылкой на источники, информирует "Европейская правда".

По данным телеканала, список претендентов на должность главы американского оборонного ведомства в администрации Трампа увеличивается.

Как указано, кроме губернатора Флориды Рона Десантиса, которого ранее СМИ называли потенциальной заменой Хегсета, Трамп рассматривает также кандидатуры сенатора от Айовы Джони Эрнст, сенатора от Теннесси Билла Хагерти, а также конгрессмена из Флориды Майка Волтца, который уже номинирован на должность советника по нацбезопасности.

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Между тем источники, близкие к Десантису, рассказывают, что тот проявил заинтересованность в номинации на должность главы Пентагона.

Ранее сообщалось, что некоторые американские сенаторы от Республиканской партии не поддерживают кандидатуру Пита Хегсета, выдвинутого на должность главы Пентагона.

СМИ ранее сообщали, что в команде Трампа появилось беспокойство относительно Хегсета из-за обвинений в сексуальном насилии над женщиной в 2017 году.

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