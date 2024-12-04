ЗМІ: Частина республіканців в Сенаті проти кандидата Трампа на посаду глави Пентагону
Деякі американські сенатори від Республіканської партії не підтримують кадидатуру Піта Гегсета, висунутого обраним президентом США Дональдом Трампом на посаду глави Пентагону.
Про це йдеться в публікації NBC News, повідомляє "Європейська правда".
Джерела телеканалу розповідають, що щонайменше шестеро сенаторів-республіканців не готові підтримати висунення Гегсета на посаду глави Пентагону.
Як зазначено, сенатори занепокоєні через звинувачення в сексуальних домаганнях на адресу Гегсета, а також повідомлення щодо його можливого зловживання алкоголем та фінансової недбалості.
Телеканал зазначає, що для того, щоб бути затвердженим на посаді, Гегсет може дозволити собі втратити лише три голоси сенаторів-республіканців за умови, що всі сенатори від Демократичної партії проголосують проти нього.
Сенаторка від Республіканської партії Джоні Ернст заявила, що не підтримує кандидатуру Гегсета і планує розпитати його про звинувачення на його адресу.
"Ми просто збираємося провести дійсно відверту і ретельну розмову", – сказала Ернст.
Своєю чергою кілька сенаторів-республіканців продовжують применшувати значення звинувачень на адресу Гегсета, заявляючи, що вони підтримують прерогативу Трампа вибирати власну адміністрацію.
ЗМІ раніше повідомляли, що в команді Трампа з’явились занепокоєння щодо Гегсета через звинувачення щодо сексуального насильства над жінкою у 2017 році.
Також стало відомо про занепокоєння у Пентагоні через кандидатуру Гегсета.
Більше про обранців Трампа у його адміністрацію у статті: Від яструбів до критиків Києва: хто у команді Трампа відповідатиме за Україну та війну.