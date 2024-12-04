В Грузії назвали кількість затриманих і постраждалих під час розгону протестів в ніч на середу

У Міністерстві внутрішніх справ Грузії заявили, що під час розгону протестів в ніч на середу, 4 грудня, були затримані 22 учасники акції.

Такі дані у відомстві навели у коментарі Interpressnews, повідомляє "Європейська правда".

У МВС Грузії зазначили, що всі вони були затримані за вчинення адміністративних правопорушень.

Тим часом у Міністерстві охорони здоров’я Грузії поінформували, що 3 грудня на тлі протестів до медичних установ було доставлено 15 осіб, серед яких 11 – учасники акції, 3 – представники ЗМІ та один співробітник МВС Грузії.

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Як зазначили у відомстві, частина постраждалих продовжує проходити лікування під наглядом лікарів, загрози для їхнього життя немає.

Нагадаємо, силовики ближче до опівночі у вівторок, 3 грудня, розпочали розгін антиурядового протесту біля парламенту Грузії.

Як відомо, 28 листопада премʼєр-міністр Грузії від партії влади "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив про відмову Тбілісі прагнути до переговорів про вступ до ЄС "до кінця 2028 року". Його заява пролунала після схвалення резолюції Європарламенту із закликом не визнавати результат жовтневих парламентських виборів.

Після того під парламентом у столиці почалися акції протесту із сутичками, які жорстко розганяють. Загальна кількість затриманих за цей час перевищує 200 осіб. Акції протесту проходять і в інших містах.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".