В Грузии назвали число задержанных и пострадавших во время разгона протестов в ночь на среду

В Министерстве внутренних дел Грузии заявили, что во время разгона протестов в ночь на среду, 4 декабря, были задержаны 22 участника акции.

Такие данные в ведомстве привели в комментарии Interpressnews, сообщает "Европейская правда".

В МВД Грузии отметили, что все они были задержаны за совершение административных правонарушений.

Между тем в Министерстве здравоохранения Грузии сообщили, что 3 декабря на фоне протестов в медицинские учреждения были доставлены 15 человек, среди которых 11 – участники акции, 3 – представители СМИ и один сотрудник МВД Грузии.

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Как отметили в ведомстве, часть пострадавших продолжает проходить лечение под наблюдением врачей, угрозы для их жизни нет.

Напомним, силовики ближе к полуночи во вторник, 3 декабря, начали разгон антиправительственного протеста возле парламента Грузии.

Как известно, 28 ноября премьер-министр Грузии от партии власти "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил об отказе Тбилиси стремиться к переговорам о вступлении в ЕС "до конца 2028 года". Его заявление прозвучало после одобрения резолюции Европарламента с призывом не признавать результат октябрьских парламентских выборов.

После того под парламентом в столице начались акции протеста со столкновениями, которые жестко разгоняют. Общее количество задержанных за это время превышает 200 человек. Акции протеста проходят и в других городах.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власть Грузии меняет внешний курс и дает старт революции".