У Данії під час "збройової амністії" за місяць здали рекордні 35 тисяч одиниць зброї

У Данії під час листопадової "збройової амністії" до поліції анонімно передали понад 35 тисяч одиниць різної зброї, що є максимумом за такі акції.

Як інформує DR, пише "Європейська правда", про це оголосили у Нацполіції Данії.

Протягом листопада у Данії власники нелегальної зброї могли анонімно здати її поліції без покарання. За місяць кампанії до відділень принесли понад 35 500 одиниць зброї та боєприпасів, що є максимумом за час існування такої практики.

У відомстві заявили, що дуже задоволені результатом, оскільки тепер ця зброя не опиниться "у неправильних руках" і це підвищує безпеку у суспільстві.

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Деяку зброю принесли надто "креативно" – наприклад, в одному з міст пакунок з ручними гранатами поставили просто на розі будівлі і поліцейські спершу превентивно евакуювали відділення.

Серед принесеної зброї – автомати і гвинтівки, старовинні зразки стрілецької зброї, пістолети, гранати, холодна зброя.

Раніше повідомляли, що один чоловік здав 80 одиниць зброї та 140 кілограмів боєприпасів.

Нагадаємо, у Німеччині оштрафували на 250 тисяч євро пенсіонера, який зберігав у підвалі танк.