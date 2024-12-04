В Дании во время "оружейной амнистии" за месяц сдали рекордные 35 тысяч единиц оружия

В Дании во время ноябрьской "оружейной амнистии" в полицию анонимно передали более 35 тысяч единиц различного оружия, что является максимумом за такие акции.

Как информирует DR, пишет "Европейская правда", об этом объявили в Нацполиции Дании.

В течение ноября в Дании владельцы нелегального оружия могли анонимно сдать его полиции без наказания. За месяц кампании в отделения принесли более 35,5 тысяч единиц оружия и боеприпасов, что является максимумом за время существования такой практики.

В ведомстве заявили, что очень довольны результатом, поскольку теперь это оружие не окажется "в неправильных руках" и это повышает безопасность в обществе.

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Некоторое оружие принесли слишком "креативно" – например, в одном из городов пакет с ручными гранатами поставили прямо на углу здания и полицейские сначала превентивно эвакуировали отделение.

Среди принесенного оружия – автоматы и винтовки, старинные образцы стрелкового оружия, пистолеты, гранаты, холодное оружие.

Ранее сообщалось, что один человек сдал 80 единиц оружия и 140 килограммов боеприпасов.

Напомним, в Германии оштрафовали на 250 тысяч евро пенсионера, который хранил в подвале танк.