У Данії чоловік здав 80 одиниць зброї та 140 кг боєприпасів у рамках збройової амністії

У Данії чоловік у рамках збройової амністії передав поліції близько 80 одиниць вогнепальної зброї, 140 кг боєприпасів і ручну гранату, які він знайшов під час прибирання будинку.

Про це повідомило агентство AP із посиланням на дані правоохоронців, передає "Європейська правда".

Правоохоронці розповіли, що чоловік, особа якого не розголошується, здав 62 пістолети і 18 одиниць іншої вогнепальної зброї, включаючи гвинтівки і пістолети-кулемети, а також боєприпаси, різні дрібні частини зброї і ручну гранату. На думку поліції, знайдене озброєння походить з часів Другої світової війни.

фото поліції данії

Поліція повідомила, що поінформує Національний музей Данії, "щоб вони могли оцінити, чи потрібно щось з цього зберігати для нащадків".

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Прессекретар поліції Центральної та Західної Зеландії Томас Крістенсен заявив, що це "найбільша партія, яку отримали до цього часу".

Зброя була передана поліції в рамках загальнонаціональної амністії, оголошеної владою з метою запобігти потраплянню несанкціонованої зброї до злочинних угруповань.

Поліція заявила, що люди можуть здати зброю без ризику бути притягнутими до кримінальної відповідальності протягом листопада.

В останні роки в скандинавській країні спостерігається зростання насильства між злочинними угрупованнями, які борються за територію і наркотики.

За перші 12 днів амністії, за офіційними даними, було здано близько 8 402 предметів.

Агентство зазначило, що за інформацією предстаника національної поліції, деякі поліцейські дільниці довелося тимчасово евакуювати у випадках, коли "громадяни з добрими намірами приходили до наших відділків, щоб здати ручні гранати та інші вибухові речовини".

На початку листопада у Німеччині поліцейські зупинили на автобані 60-річного чоловіка, який віз у причепі свого авто артилерійську гармату для "колекціонування".

Також у Німеччині пенсіонера, який зберігав у підвалі танк, оштрафували на 250 тисяч євро.