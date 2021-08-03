У Німеччині пенсіонера, який зберігав у підвалі танк, оштрафували на 250 тисяч євро

Німецький суд у вівторок засудив 84-річного чоловіка за незаконне володіння зброєю за те, що він зберігав особистий арсенал, який включав танк "Пантера", гармату з бойовими снарядами та багато інших елементів військової зброї часів Другої світової війни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Окружний суд міста Кіль на півночі країни призначив пенсіонеру умовний термін ув'язнення строком 14 місяців і зобов'язав його сплатити штраф у розмірі 250 000 євро.

При цьому 50 тисяч євро мають бути сплачені в державну скарбницю, а решта суми штрафу – на благочинність.

Суд також зобов’язав підсудного, ім’я якого не називають відповідно до німецького законодавства про конфіденційність, протягом наступних двох років продати або передати 45-тонний танк та зенітну гармату музею чи відповідному колекціонеру.

Військова техніка часів Другої світової війни, в тому числі зенітна установка і торпеда, були виявлені в 2015 році під час розслідування схованок нацистського мистецтва.

Близько 20 солдатам знадобилося майже дев'ять годин, щоб витягнути танк "Пантера" без гусениць з житлового будинку та перемістити його на низькорамний навантажувач для транспортування.