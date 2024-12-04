У Бельгії відкрили справу проти колишнього єврокомісара за можливе відмивання грошей

У Бельгії почали розслідування проти колишнього єврокомісара з питань юстиції Дідьє Рейндерса за підозрою у шахрайстві.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Представниця брюссельської генеральної прокуратури розповіла агентству, що стосовно колишнього єврокомісара розпочали розслідування у зв'язку з "можливою практикою відмивання грошей".

За її словами, в рамках розслідування провели обшуки в низці приміщень.

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Розслідування розпочалось лише через кілька днів після того, як повноваження Рейндерса як єврокомісара завершились.

У прокуратурі не уточнили, чи пов'язане розслідування проти Рейндерса з опублікованими місцевими ЗМІ даними про відмивання грошей через національну лотерею.

Група Європейського парламенту "Оновити Європу", до якої входить Рейндерс, заявила, що не коментуватиме розслідування, що триває.

Нагадаємо, у понеділок до Європарламенту надійшли запити про позбавлення недоторканності євродепутата від "Альтернативи для Німеччини" Петера Бистроня у справах за звинуваченнями у відмиванні грошей та антиконституційних діях.

А у листопаді стало відомо, що у низці країн Європи пройшло масштабне розслідування злочинної змови з метою ухилення від сплати ПДВ через відмивання грошей і мафіозну діяльність.