Проросійського ультраправого євродепутата з Німеччини хочуть позбавити недоторканності

До Європарламенту надійшли запити про позбавлення недоторканності євродепутата від "Альтернативи для Німеччини" Петера Бистроня у справах за звинуваченнями у відмиванні грошей та антиконституційних діях.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо DW.

Щодо Бистроня, який у Європарламенті входить до ультраправої групи "Європа суверенних націй", внесено два окремі запити про зняття депутатської недоторканності. Запити обговорюватимуть у середу, 4 грудня, на засіданні юридичного комітету ЄП.

Як повідомило DW джерело в Європарламенті, перший запит зроблено у зв'язку з імовірним хабарництвом і відмиванням грошей, тоді як другий стосується імовірної антиконституційної та/або терористичної діяльності. Доповідачами за цими темами призначено євродепутатів Паскаля П'єра і Домініка Тарчинського відповідно.

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У пресслужбі Європарламенту пояснили, що зазвичай такі слухання ініціюють на прохання влади країни громадянства євродепутата, у цьому випадку це Німеччина. 4 грудня члени юридичного комітету Європарламенту проведуть закриту дискусію, а потім у Бистроня буде можливість пред'явити свої аргументи.

Після цього буде складено доповідь комітету і відбудеться голосування його членів, яке в разі позитивного рішення буде винесено на таємне голосування в пленумі Європарламенту.

Бистронь – не єдиний євродепутат, щодо якого було запущено цю процедуру. На засіданні обговорюватимуть запити ще щодо сімох кандидатів, однак він єдиний німець у списку і єдиний парламентар, щодо якого зняття недоторканності розглядають за двома окремими причинами.

Як повідомляли раніше ЗМІ, Бистронь був залучений до діяльності прокремлівської медіаплатформи Voice of Europe.

Чеські спецслужби в березні заявили, що сайт Voice of Europe використовували для поширення антиукраїнської пропаганди та дезінформації за вказівкою Віктора Медведчука, проти якого Чехія запровадила санкції. ЄС також запровадив санкції проти Voice of Europe.

Медіакомпанія також могла приховано надавати фінансову підтримку "зручним" для Росії кандидатам на виборах до Європарламенту, у тому числі Бистроню, який часто з’являвся на Voice of Europe, давно особисто знайомий з Медведчуком та навіть приїздив до нього у гості.

За даними журналістів, чеські служби мають відео– й аудіодокази того, що Бистронь брав такі кошти.