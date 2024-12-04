В Бельгии открыли дело против бывшего еврокомиссара из-за возможного отмывания денег

В Бельгии начали расследование против бывшего еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса по подозрению в мошенничестве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Представительница брюссельской генеральной прокуратуры рассказала агентству, что в отношении бывшего еврокомиссара было начато расследование в связи с "возможной практикой отмывания денег".

По ее словам, в рамках расследования провели обыски в ряде помещений.

Реклама:

Расследование началось лишь через несколько дней после того, как полномочия Рейндерса как еврокомиссара завершились.

В прокуратуре не уточнили, связано ли расследование против Рейндерса с опубликованными местными СМИ об отмывании денег через национальную лотерею.

Группа Европейского парламента "Обновить Европу", в которую входит Рейндерс, заявила, что не будет комментировать продолжающееся расследование.

Напомним, в понедельник в Европарламент поступили запросы о лишении неприкосновенности евродепутата от "Альтернативы для Германии" Петера Быстроня по делам по обвинению в отмывании денег и антиконституционных действиях.

А в ноябре стало известно, что в ряде стран Европы прошло масштабное расследование преступного сговора с целью уклонения от уплаты НДС через отмывание денег и мафиозную деятельность.