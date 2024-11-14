У Європі розслідували масштабне податкове шахрайство: поліція вилучила 520 млн євро

У низці країн Європи пройшло масштабне розслідування злочинної змови з метою ухилення від сплати ПДВ через відмивання грошей і мафіозну діяльність.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані прокуратури ЄС та поліції Італії, пише "Європейська правда".

В рамках розслідування по всій Європі арештували 43 особи, крім того, поліція вилучила 520 млн євро.

Розслідування стосується податкового шахрайства при торгівлі ІТ-продуктами та електронними пристроями в ЄС і охоплює близько 400 компаній з 200 підозрюваними, переважно в Італії та кількох європейських країнах, а також в Об'єднаних Арабських Еміратах.

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За даними європейської прокуратури, заарештованим також висунуто звинувачення у сприянні неаполітанській мафії "Каморра" та сицилійській "Коза Ностра" шляхом інвестування їхніх прибутків у махінації з ПДВ.

Із 43 заарештованих 34 перебувають у в'язниці, дев'ять – під домашнім арештом, а чотирьом іншим заборонили працювати. Деякі з арештів були здійснені в Чеській Республіці, Нідерландах, Іспанії та Болгарії.

Італійська поліція заявила, що виявила фальшиві рахунки-фактури, виставлені причетними компаніями на суму 1,3 млрд євро в період з 2020 по 2023 рік.

Крім грошей, фінансова поліція заявила, що вона також вилучила комплекси нерухомості на Сицилійській і Лігурійській рів'єрах, на озері Комо і в Мілані.

Загалом було проведено понад 160 обшуків по всій Італії, подальші обшуки та конфіскації відбулися в Іспанії, Люксембурзі, Чехії, Словаччині, Хорватії, Болгарії, на Кіпрі та в Нідерландах, а також у Швейцарії та Об'єднаних Арабських Еміратах.

Нещодавно в Італії заарештували близько 60 людей в результаті поліцейського рейду проти мафії "Ндрангета".

Нагадаємо, у листопаді 2023 року в Італії завершився наймасштабніший за останні три десятиліття суд щодо членів мафіозного клану "Ндрангета", за результатами процесу засудили понад 200 осіб.