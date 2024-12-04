ЗМІ: Качинського викликали свідком у справі щодо можливих зловживань у фонді Мін’юсту

Лідера польської опозиційної партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського запросили до прокуратури як свідка у справі щодо можливих зловживань у фонді в підпорядкуванні Міністерства юстиції.

Про це повідомляє RMF24 з посиланням на свої джерела, пише "Європейська правда".

За даними журналістів, Качинського запросили наступного тижня дати свідчення щодо його листа, адресованого тодішньому генпрокурору і міністру юстиції Збігнєву Зьобро.

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Справа стосується можливих зловживань з коштами у підпорядкованому Мін’юсту фонді для фінансової підтримки постраждалих від злочинів та нещасних випадків.

У листі до Зьобро, наскільки відомо, Качинський застерігає від використання коштів фонду під час передвиборчої кампанії та наголошує, що зловживання ними може мати катастрофічні наслідки для іміджу політсили.

У прокуратурі нібито планують запитати Качинського про причину такого листа до Зьобро і про те, що йому відомо про можливі зловживання.

Збігнев Зьобро – серед посадовців з попереднього уряду, яким зі зміною влади почали ставити запитання щодо низки подій того періоду.

У березні до Зьобро приходили з обшуками у зв’язку з розслідуванням можливих зловживань у розпорядженні коштами у Фонді справедливості. Також його викликають для свідчень щодо скандалу з використанням шпигунського програмного забезпечення для стеження за опонентами, а також щодо організації голосування поштою у розпал пандемії коронавірусу (докладніше про це – у статті Полювання на Качинського).