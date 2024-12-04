Укр Рус Eng

ЗМІ: Качинського викликали свідком у справі щодо можливих зловживань у фонді Мін’юсту

Новини — Середа, 4 грудня 2024, 15:06 — Марія Ємець

Лідера польської опозиційної партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського запросили до прокуратури як свідка у справі щодо можливих зловживань у фонді в підпорядкуванні Міністерства юстиції.

Про це повідомляє RMF24 з посиланням на свої джерела, пише "Європейська правда".

За даними журналістів, Качинського запросили наступного тижня дати свідчення щодо його листа, адресованого тодішньому генпрокурору і міністру юстиції Збігнєву Зьобро.

Колишньому міністру юстиції та генпрокурору Польщі закидають маніпуляції станом здоров’я

Реклама:

Справа стосується можливих зловживань з коштами у підпорядкованому Мін’юсту фонді для фінансової підтримки постраждалих від злочинів та нещасних випадків. 

У листі до Зьобро, наскільки відомо, Качинський застерігає від використання коштів фонду під час передвиборчої кампанії та наголошує, що зловживання ними може мати катастрофічні наслідки для іміджу політсили. 

У прокуратурі нібито планують запитати Качинського про причину такого листа до Зьобро і про те, що йому відомо про можливі зловживання. 

Збігнев Зьобро – серед посадовців з попереднього уряду, яким зі зміною влади почали ставити запитання щодо низки подій того періоду. 

У березні до Зьобро приходили з обшуками у зв’язку з розслідуванням можливих зловживань у розпорядженні коштами у Фонді справедливості. Також його викликають для свідчень щодо скандалу з використанням шпигунського програмного забезпечення для стеження за опонентами, а також щодо організації голосування поштою у розпал пандемії коронавірусу (докладніше про це – у статті Полювання на Качинського).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща
Реклама: