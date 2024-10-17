Колишньому міністру юстиції та генпрокурору Польщі закидають маніпуляції станом здоров’я
Колишній міністр юстиції і генпрокурор Польщі Збігнєв Зьобро прийшов давати свідчення у прокуратуру наступного ж дня після того, як не з'явився до слідчої комісії Сейму, посилаючись на стан здоров'я.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі RMF24.
У вівторок Зьобро, у якого минулої зими підтвердили онкозахворювання, прийшов давати свідчення у прокуратуру у справі, де він виступає постраждалою стороною – щодо проведення обшуків у його домівці. В окружній прокуратурі міста Серадз повідомили, що Зьобро дав свідчення 15 жовтня.
Попереднього дня, 14 жовтня, Зьобро не з’явився для свідчень перед слідчою комісією Сейму щодо скандалу з Pegasus, куди його вже неодноразово запрошують. Очільниця комісії Магдалена Срока нагадала, що раніше експертний висновок засвідчив, що Зьобро за станом здоров’я може бути викликаний для свідчень.
"Якщо його обставини зі здоров’ям після того висновку змінилися – на такі ситуації є прописана процедура. Як колишній міністр юстиції, Зьобро має чудово знати, що він мав би подати відповідні довідки", – заявила депутатка.
Того дня, 14 жовтня, Зьобро опублікував у своїх соцмережах допис, у якому накинувся зі звинуваченнями на Дональда Туска у тому, що представники партії влади "брешуть про те, що він вигадав хворобу, що ховатись від слідчої комісії", та додав фото з лікарні.
На засіданнях спецкомітету щодо Pegasus вже заслухали колишнього віцепрем’єра, голову "ПіС" Ярослава Качинського, колишнього заступника міністра юстиції з "Суверенної Польщі" Міхала Воса та ще кількох посадовців Міністерства юстиції.
Нагадаємо, слідчий спецкомітет розслідує законність та масштаби використання у Польщі шпигунського програмного забезпечення Pegasus урядовими структурами у період з листопада 2015 до листопада 2023 років – час перебування при владі партії "Право і справедливість". Також комітет визначає, хто відповідальний за придбання Польщею Pegasus і подібних інструментів.