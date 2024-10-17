Колишньому міністру юстиції та генпрокурору Польщі закидають маніпуляції станом здоров’я

Колишній міністр юстиції і генпрокурор Польщі Збігнєв Зьобро прийшов давати свідчення у прокуратуру наступного ж дня після того, як не з'явився до слідчої комісії Сейму, посилаючись на стан здоров'я.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі RMF24.

У вівторок Зьобро, у якого минулої зими підтвердили онкозахворювання, прийшов давати свідчення у прокуратуру у справі, де він виступає постраждалою стороною – щодо проведення обшуків у його домівці. В окружній прокуратурі міста Серадз повідомили, що Зьобро дав свідчення 15 жовтня.

Попереднього дня, 14 жовтня, Зьобро не з’явився для свідчень перед слідчою комісією Сейму щодо скандалу з Pegasus, куди його вже неодноразово запрошують. Очільниця комісії Магдалена Срока нагадала, що раніше експертний висновок засвідчив, що Зьобро за станом здоров’я може бути викликаний для свідчень.

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"Якщо його обставини зі здоров’ям після того висновку змінилися – на такі ситуації є прописана процедура. Як колишній міністр юстиції, Зьобро має чудово знати, що він мав би подати відповідні довідки", – заявила депутатка.

Того дня, 14 жовтня, Зьобро опублікував у своїх соцмережах допис, у якому накинувся зі звинуваченнями на Дональда Туска у тому, що представники партії влади "брешуть про те, що він вигадав хворобу, що ховатись від слідчої комісії", та додав фото з лікарні.

На засіданнях спецкомітету щодо Pegasus вже заслухали колишнього віцепрем’єра, голову "ПіС" Ярослава Качинського, колишнього заступника міністра юстиції з "Суверенної Польщі" Міхала Воса та ще кількох посадовців Міністерства юстиції.

Нагадаємо, слідчий спецкомітет розслідує законність та масштаби використання у Польщі шпигунського програмного забезпечення Pegasus урядовими структурами у період з листопада 2015 до листопада 2023 років – час перебування при владі партії "Право і справедливість". Також комітет визначає, хто відповідальний за придбання Польщею Pegasus і подібних інструментів.