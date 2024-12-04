СМИ: Качиньского вызвали свидетелем по делу о возможных злоупотреблениях в фонде Минюста

Лидера польской оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского пригласили в прокуратуру в качестве свидетеля по делу о возможных злоупотреблениях в фонде в подчинении Министерства юстиции.

Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на свои источники, пишет "Европейская правда".

По данным журналистов, Качиньского пригласили на следующей неделе дать показания относительно его письма, адресованного тогдашнему генпрокурору и министру юстиции Збигневу Зёбро, найденного дома у последнего во время обысков.

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Дело касается возможных злоупотреблений со средствами в подчиненном Минюсту фонде для финансовой поддержки пострадавших от преступлений и несчастных случаев.

В письме к Зебро, насколько известно, Качиньский предостерегает от использования средств фонда во время предвыборной кампании и отмечает, что злоупотребление ими может иметь катастрофические последствия для имиджа политсилы.

В прокуратуре якобы планируют спросить Качиньского о причине такого письма к Зёбро и о том, что ему известно о возможных злоупотреблениях.

Збигнев Зёбро – среди чиновников из предыдущего правительства, которым со сменой власти начали задавать вопросы по ряду событий того периода.

В марте к Зебро приходили с обысками в связи с расследованием возможных злоупотреблений в распоряжении средствами в Фонде справедливости. Также его вызывают для показаний по скандалу с использованием шпионского программного обеспечения для слежки за оппонентами, а также по организации голосования по почте в разгар пандемии коронавируса (подробнее об этом – в статье Охота на Качиньского).