У Чехії кажуть, що припинили отримувати нафту з Росії

Міністр промисловості і торгівлі Чехії Лукаш Влчек заявив про припинення постачання російської нафти через трубопровід "Дружба" в середу, 4 грудня.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова цитує портал Novinky.

Влчек підтвердив дані ЗМІ про те, що Чехія в середу перестала отримувати нафту з Росії.

"Ми знаємо про ситуацію і перебуваємо в контакті з усіма відповідними сторонами", – сказав міністр.

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Він додав, що це не становить небезпеки для Чехії, яка має достатньо нафти: "Нафтопереробні заводи добре підготовлені до цієї ситуації, і ми маємо надійну систему державних матеріальних резервів".

За словами джерела Novinky, затримка поставок до Чехії, найімовірніше, пов'язана з "адміністративними питаннями", і поки що немає жодних ознак того, що Росія хоче припинити поставки.

Компанія Unipetrol, яка володіє двома нафтопереробними заводами в Чехії, пізніше заявила про затримку поточних поставок сирої нафти "на стороні постачальника, поза нашим контролем".

Чехія імпортує майже 8 мільйонів тонн нафти на рік із двох джерел: майже 60% – через нафтопровід "Дружба", який транспортує нафту з Росії, а решту – через німецький трубопровід IKL, який з'єднується з італійським трубопроводом TAL, що починається в Трієсті.

Раніше Чехія декларувала, що хоче позбутися залежності від російської нафти шляхом розширення TAL.

Країна також відмовилась від продовження виключення із санкцій ЄС для імпорту російської нафти, яке закінчується 5 грудня.

Чеський прем'єр-міністр Петр Фіала раніше говорив, що Чехія позбудеться залежності від російської нафти найпізніше до середини 2025 року.