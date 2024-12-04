В Чехии говорят, что прекратили получать нефть из России

Министр промышленности и торговли Чехии Лукаш Влчек заявил о прекращении поставок российской нефти через трубопровод "Дружба" в среду, 4 декабря.

Как сообщает "Европейская правда", его слова цитирует портал Novinky.

Влчек подтвердил данные СМИ о том, что Чехия в среду перестала получать нефть из России.

"Мы знаем о ситуации и находимся в контакте со всеми соответствующими сторонами", – сказал министр.

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Он добавил, что задержка не представляет опасности для Чехии, которая имеет достаточно нефти: "Нефтеперерабатывающие заводы хорошо подготовлены к этой ситуации, и мы имеем надежную систему государственных материальных резервов".

По словам источника Novinky, задержка поставок в Чехию, скорее всего, связана с "административными вопросами", и пока нет никаких признаков того, что Россия хочет прекратить поставки.

Компания Unipetrol, которая владеет двумя нефтеперерабатывающими заводами в Чехии, позже заявила о задержке текущих поставок сырой нефти "на стороне поставщика, вне нашего контроля".

Чехия импортирует почти 8 миллионов тонн нефти в год из двух источников: почти 60% – через нефтепровод "Дружба", который транспортирует нефть из России, а остальное – через немецкий трубопровод IKL, который соединяется с итальянским трубопроводом TAL, начинающимся в Триесте.

Ранее Чехия декларировала, что хочет избавиться от зависимости от российской нефти путем расширения TAL. Как ожидается, это удвоит мощность нефти, транспортируемой в Чехию, до восьми миллионов тонн в год со следующего года.

Страна также отказалась от продолжения исключения из санкций ЕС для импорта российской нефти, которое заканчивается 5 декабря.

Чешский премьер-министр Петр Фиала ранее говорил, что Чехия избавится от зависимости от российской нефти самое позднее к середине 2025 года.