Чехія відмовляється від винятку із санкцій ЄС щодо імпорту роснафти

Чехія вирішила не звертатися до Європейського Союзу за продовженням винятку з європейської заборони на імпорт російських нафтопродуктів, запровадженої у 2022 році.

Це агентству Reuters підтвердило чеське Міністерство промисловості і торгівлі, пише "Європейська правда".

Заборона на постачання російських нафтопродуктів була затверджена в межах санкцій ЄС проти Росії. Але Словаччина, Угорщина та Чехія отримали винятки з цієї заборони, аби мати час знайти альтернативні джерела постачання.

"У контексті поточної ситуації та кроків, які Чеська Республіка робить для забезпечення своєї незалежності від імпорту нафти з Росії, Чеська Республіка не бачить причин для продовження виключення", – заявив Reuters речник Міністерства промисловості Чехії Марек Вошахлік.

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Для Чехії термін дії виключення закінчується 5 грудня.

Країна імпортує майже 8 мільйонів тонн нафти на рік із двох джерел: майже 60% – через нафтопровід "Дружба", який транспортує нафту з Росії, а решту – через німецький трубопровід IKL, який з'єднується з італійським трубопроводом TAL, що починається в Трієсті.

Раніше Чехія декларувала, що хоче позбутися залежності від російської нафти шляхом розширення TAL. Як очікується, це подвоїть потужність нафти, що транспортується до Чехії, до восьми мільйонів тонн на рік з наступного року.

Чеський прем'єр-міністр Петр Фіала раніше говорив, що Чехія позбудеться залежності від російської нафти найпізніше до середини 2025 року.