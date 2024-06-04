Прем’єр Чехії обіцяє позбутись залежності від нафти з РФ щонайпізніше до середини 2025 року

Чеська Республіка позбудеться залежності від російської нафти найпізніше до середини наступного року.

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske noviny.

Фіала хоче вимагати скасування пільг на імпорт російської нафти одразу після завершення проєкту розширення італійського нафтопроводу TAL. Роботи над ним вже повністю розпочалися. Технологічні модифікації будуть завершені до кінця цього року. Після цього розпочнуться оздоблювальні роботи та експлуатаційні випробування.

"Після 60 років Чехія не буде залежати від російської нафти з нафтопроводу "Дружба", – заявив Фіала після зустрічі з керівництвом державної компанії Mero.

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Розширений нафтопровід дозволить щорічно постачати до Чехії додаткові чотири мільйони тонн нафти. Він покриватиме споживання обох нафтопереробних заводів у Литвинові та Кралупах над Влтавою. "Водночас відбудеться значна модернізація нафтопроводу TAL, який стане одним з найбезпечніших та найефективніших в Європі", – додав міністр фінансів Збінек Станюра.

За словами міністра промисловості і торгівлі Йозефа Сікели, проєкт значно зміцнить енергетичну безпеку Чеської Республіки. "Водночас він дозволить нам поступово відмовитися від платежів за російську нафту російському диктаторському режиму, а це не тільки в наших моральних, але й стратегічних інтересах", – додав Сікела.

Загальна вартість повної модифікації та збільшення пропускної здатності, яка полягатиме у прискоренні транспортування нафти, має скласти приблизно 1,3-1,6 мільярда крон і буде покрита компанією Mero. За словами директора компанії Ярослава Пантучека, мова йде про те, що нафтопереробні заводи також заплатять свою частину.

У квітні стало відомо, що незважаючи на те, що Чехія хоче в майбутньому позбутися залежності від російської нафти, її частка в імпорті минулого року зросла до 58%. Решту склали поставки з німецького нафтопроводу IKL, який з'єднується з італійським трубопроводом TAL.

У минулому, окрім нафти, Чехія також залежала від поставок газу з Росії. У грудні Петр Фіала заявив, що його державі вдалось повністю позбутись залежності від газу з Росії.