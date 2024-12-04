В уряді Польщі покритикували опозицію після ініціативи щодо Волинської трагедії

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш назвав представників колишньої партії влади "Право і справедливість" лицемірами після їхньої ініціативи, що має на меті полегшити кримінальне переслідування осіб, які заперечують вчинення злочинів проти поляків на Волині.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє PAP.

За словами Косіняка-Камиша, заклики політиків "Права і справедливості" щодо Волині є верхом лицемірства.

Волинське питання згадував, серед іншого, політик "ПіС" Пшемислав Чарнек під час пресконференції, на якій було оголошено про подання законопроєкту про зміну закону про Інститут національної пам'яті в частині переслідування за заперечення "злочинів українських формувань". Чарнек заявив, що ініціатива сприятиме забороні прославлянню "бандеризму" у Польщі.

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Чарнек також звинуватив українську владу в тому, що вона досі не дозволила провести ексгумацію жертв злочину, незважаючи на свої заяви.

"Заклики політиків "Права і справедливості" щодо Волині – це верх лицемірства. За вісім років вони не зробили нічого, щоб провести ексгумацію та гідно поховати жертв різанини. Позиція української сторони про те, що перешкод для ексгумації немає, з'явилася після дипломатичних дій нашого уряду. Нехай політики "Права і справедливості" просто не заважають", – заявив Косіняк-Камиш.

Тема подій на Волині 1943-1945 років, яку в українській історіографії називають Волинською трагедією, а в польській – Волинською різаниною, залишається каменем спотикання у двосторонніх відносинах.

Наприкінці листопада міністри закордонних справ Польщі та України Радослав Сікорський та Андрій Сибіга ухвалили спільну заяву щодо питання ексгумацій жертв Волинської трагедії.

Нагадаємо, у Варшаві говорили, що вирішення історичних суперечок буде однією з обов’язкових умов вступу України в ЄС.

Більше про останнє рішення України щодо проблеми, яка отруювала відносини з Польщею, дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди".