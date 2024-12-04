В правительстве Польши покритиковали оппозицию после инициативы по Волынской трагедии

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камир назвал представителей бывшей партии власти "Право и справедливость" лицемерами после их инициативы, имеющей целью облегчить уголовное преследование лиц, отрицающих совершение преступлений против поляков на Волыни.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает PAP.

По словам Косиняка-Камыша, призывы политиков "Права и справедливости" по Волыни являются верхом лицемерия.

Волынский вопрос упоминал, среди прочего, политик "ПиС" Пшемыслав Чарнек во время пресс-конференции, на которой было объявлено о представлении законопроекта об изменении закона об Институте национальной памяти в части преследования за отрицание "преступлений украинских формирований". Чарнек заявил, что инициатива будет способствовать запрету прославлению "бандеризма" в Польше.

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Чарнек также обвинил украинскую власть в том, что она до сих пор не позволила провести эксгумацию жертв преступления, несмотря на свои заявления.

"Призывы" политиков "Права и справедливости" по Волыни – это верх лицемерия. За восемь лет они не сделали НИЧЕГО, чтобы провести эксгумацию и достойно похоронить жертв резни. Позиция украинской стороны о том, что препятствий для эксгумации нет, появилась после дипломатических действий нашего правительства. Пусть политики "Права и справедливости" просто не мешают", – заявил Косиняк-Камыш.

Тема событий на Волыни 1943-1945 годов, которую в украинской историографии называют Волынской трагедией, а в польской – Волынской резней, остается камнем преткновения в двусторонних отношениях.

В конце ноября министры иностранных дел Польши и Украины Радослав Сикорский и Андрей Сибига приняли совместное заявление по вопросу эксгумаций жертв Волынской трагедии.

Напомним, в Варшаве говорили, что решение исторических споров будет одним из обязательных условий вступления Украины в ЕС.

Больше о последнем решении Украины и Киева смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды".