Орбан зустрівся з Папою, згадали і про Україну

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан зустрівся з Папою Римським Франциском у Ватикані в середу, 4 грудня.

Про це повідомила пресслужба Святого Престолу, пише "Європейська правда".

Зустріч Орбана та Папи, сказано в повідомленні, "відбулася в теплій атмосфері" та підкреслила "міцні та плідні двосторонні відносини".

Фото: Святий Престол

"Діалог був зосереджений насамперед на війні в Україні, беручи до уваги гуманітарні наслідки війни та зусилля, спрямовані на сприяння миру", – зазначили у Святому Престолі.

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Серед інших тем розмови угорського премʼєра та Папи – головування Угорщини в Раді Європейського Союзу, "центральна роль сім'ї в суспільстві та захист молодих поколінь".

Орбан, як відомо, під час свого головування в ЄС здійснив неузгоджені поїздки до Росії та Китаю, де говорив про "мир в Україні".

Попри шквал критики та відсутність жодного реального результату його "мирних зусиль", премʼєр Угорщини продовжував говорити про необхідність "припинення вогню", не пояснюючи, як його можна досягти.

Нещодавно Орбан поскаржився, що загроза ескалації війни "ще ніколи не була такою великою".