Венгерский премьер-министр Виктор Орбан встретился с Папой Римским Франциском в Ватикане в среду, 4 декабря.

Об этом сообщила пресс-служба Святого Престола, пишет "Европейская правда".

Встреча Орбана и Папы, подчеркивается в сообщении, "состоялась в теплой атмосфере" и позволила подчеркнуть "крепкие и плодотворные двусторонние отношения".

Фото: Святой Престол

"Диалог был сосредоточен прежде всего на войне в Украине, принимая во внимание гуманитарные последствия войны и усилия, направленные на содействие миру", – отметили в Святом Престоле.

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Среди других тем разговора венгерского премьера и Папы – председательство Венгрии в Совете Европейского Союза, "центральная роль семьи в обществе и защита молодых поколений".

Орбан, как известно, во время своего председательства в ЕС совершил несогласованные поездки в Россию и Китай, где говорил о "мире в Украине".

Несмотря на шквал критики и отсутствие реального результата его "мирных усилий", премьер Венгрии продолжал говорить о необходимости "прекращения огня", не объясняя, как этого можно достичь.

Недавно Орбан пожаловался, что угроза эскалации войны "еще никогда не была такой большой".