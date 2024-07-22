Усі глави МЗС країн ЄС, "за одним винятком", розкритикували "миротворчість" Орбана – Боррель

Переважна більшість міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу на засіданні в Брюсселі в понеділок, 22 липня, розкритикували неузгоджені "мирні місії" угорського керівництва.

Про це заявив на пресконференції за підсумками засідання високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє "Європейська правда".

Боррель підтвердив, що на Раді ЄС із закордонних справ обговорювали зокрема зовнішньополітичні дії угорського прем’єра Віктора Орбана та голови МЗС Петера Сійярто стосовно війни в Україні.

"За одним-єдиним винятком, можу сказати, що всі держави-члени дуже критично висловились про ці дії", – сказав він.

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Топдипломат ЄС не уточнив, про яку країну йдеться, та раніше більш м’яку позицію стосовно угорської "мирної місії" на обговореннях у Брюсселі займала Словаччина.

"Це Путін є стороною війни. Це Путін закликає до поділу України як передумови для переговорів про припинення вогню. І щодня він нагадує про це тисячами дронів, ракет і керованих авіабомб та просуванням військ", – наголосив він.

Боррель підкреслив, що Київ та ЄС виступають за якнайшвидший мир, але він має передбачати територіальну цілісність і суверенітет України.

"Будь-яка так звана мирна місія, яка ігнорує ці основоположні засади, лише приносить користь Путіну і не принесе миру", – констатував він.

Єврокомісія вирішила знизити рівень представництва на неформальних засіданнях Ради ЄС під час угорського головування, аби показати невдоволення неузгодженими зовнішньополітичними кроками Віктора Орбана. Аналогічний крок ухвалили кілька держав-членів.

Водночас Орбан обіцяє продовжити свою "мирну місію" попри критику.

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