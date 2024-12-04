В Литве "лежат" сайты президента, Сейма и нескольких министерств

Днем 4 декабря ряд сайтов государственных институтов Литвы стали недоступными, предварительно говорят, что это не кибератака.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Во второй половине дня в среду в Литве заметили, что сайты офиса президента, Сейма, МИД и Министерства обороны были некоторое время недоступны.

В Минобороны Литвы на вопрос журналистов объяснили ситуацию техническими проблемами.

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В МВД отметили, что, по предварительным данным, признаков кибервмешательства нет.

"Прилагаются все усилия для скорейшего восстановления работы сайтов", – отметили в ведомстве.

На момент публикации новости сайты все еще были недоступны.

Напомним, в Британии заявили об усилении враждебной активности в киберпространстве в текущем году.

В Польше заявили, что Россия "уже не скрывает откровенную кибервойну" со страной.