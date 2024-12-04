В Литве "лежат" сайты президента, Сейма и нескольких министерств
Днем 4 декабря ряд сайтов государственных институтов Литвы стали недоступными, предварительно говорят, что это не кибератака.
Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".
Во второй половине дня в среду в Литве заметили, что сайты офиса президента, Сейма, МИД и Министерства обороны были некоторое время недоступны.
В Минобороны Литвы на вопрос журналистов объяснили ситуацию техническими проблемами.
В МВД отметили, что, по предварительным данным, признаков кибервмешательства нет.
"Прилагаются все усилия для скорейшего восстановления работы сайтов", – отметили в ведомстве.
На момент публикации новости сайты все еще были недоступны.
Напомним, в Британии заявили об усилении враждебной активности в киберпространстве в текущем году.
В Польше заявили, что Россия "уже не скрывает откровенную кибервойну" со страной.