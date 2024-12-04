Прем'єр Грузії пояснив обшуки в офісах опозиції

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що обшуки в офісах щонаймнеш чотирьох опозиційних партій пов’язані з тим, що через них нібито забезпечували постачання піротехніки для протестів.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова цитує Interpressnews.

Кобахідзе, коментуючи обшуки, сказав, що вважає це "більше превенцією, аніж репресією", та заявив, що нібито піротехніка, яку використовують на протестах, надходила до протестувальників саме через офіси опозиційних партій.

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"Коли співробітники МВС та інших відповідних відомств зайшли в офіси опозиційних партій, звідти почалося вилучення відповідних матеріалів. Більш того, перш ніж вони туди зайшли, коли почалась операція, вийшла одна з лідерів опозиції Елене Хоштарія і заявила, що вони купують піротехніку і продовжують це робити… Тобто вони прямо визнали, що за системним насильством стоїть увесь партійний ресурс", – заявив прем’єр.

Після того він озвучив звинувачення проти групи "Даїтове", де координувалися протестувальники, та назвав її адміністратора "націоналом зі стажем, що гостював у Саакашвілі в Україні".

"Нічого щирого тут немає, це партійні інтереси, прагнення змінити владу насильницьким шляхом, і зараз все це вже на долоні", – додав Кобахідзе.

Нагадаємо, у Грузії вже майже тиждень тривають протести після заяви прем’єра про те, що Тбілісі до 2029 року ставить на паузу питання про відкриття перемовин про вступ до ЄС.

4 грудня стало відомо про обшуки в офісах щонайменш чотирьох опозиційних партій та арешт одного з опозиційних лідерів.

Балтійські держави вже оголосили санкції проти грузинських посадовців, дотичних до розгону протестів, у тому числі фактичного лідера партії влади, олігарха Бідзіни Іванішвілі.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".