Прозахідна президентка Грузії на тлі арештів опозиції закликала Захід натиснути на партію влади

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала західних партнерів тиснути на партію влади, щоб запобігти ще більшому загостренню ситуації у Грузії.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму X (Twitter), додавши хештег "репресії у Грузії".

Допис президентки з’явився на тлі повідомлень про обшуки в офісах щонайменш чотирьох опозиційних партій та затримання одного з лідерів опозиції Ніки Мелії.

"Мій невідкладний заклик до наших партнерів і всіх, хто хоче запобігти ще більшому поглибленню кризи та нестабільності: час створити сильний тиск на керівну партію, яка тягне країну у прірву. Не спізніться", – написала Зурабішвілі.

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#repressioninGeorgia My urgent call to our partners and those who want to prevent crisis to go deeper and instability, it is time to put strong pressure on a ruling party that is driving the country over the cliff! Do not be late… ! – Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) December 4, 2024

Нагадаємо, у Грузії вже майже тиждень тривають протести після заяви прем’єра про те, що Тбілісі до 2029 року ставить на паузу питання про відкриття перемовин про вступ до ЄС. Ввечері 3 грудня силовики знову жорстко розганяли протестувальників.

Балтійські держави вже оголосили санкції проти грузинських посадовців, дотичних до розгону протестів, у тому числі фактичного лідера партії влади, олігарха Бідзіни Іванішвілі.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".