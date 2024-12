Прозахідна президентка Грузії на тлі арештів опозиції закликала Захід натиснути на партію влади

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала західних партнерів тиснути на партію влади, щоб запобігти ще більшому загостренню ситуації у Грузії.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму X (Twitter), додавши хештег "репресії у Грузії".

Допис президентки з’явився на тлі повідомлень про обшуки в офісах щонайменш чотирьох опозиційних партій та затримання одного з лідерів опозиції Ніки Мелії.

"Мій невідкладний заклик до наших партнерів і всіх, хто хоче запобігти ще більшому поглибленню кризи та нестабільності: час створити сильний тиск на керівну партію, яка тягне країну у прірву. Не спізніться", – написала Зурабішвілі.

#repressioninGeorgia My urgent call to our partners and those who want to prevent crisis to go deeper and instability, it is time to put strong pressure on a ruling party that is driving the country over the cliff! Do not be late… !