Премьер Грузии объяснил обыски в офисах оппозиции

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что обыски в офисах как минимум четырех оппозиционных партий связаны с тем, что через них якобы обеспечивали поставки пиротехники для протестов.

Как сообщает "Европейская правда", его слова цитирует Interpressnews.

Кобахидзе, комментируя обыски, сказал, что считает это "больше превенцией, чем репрессией", и заявил, что якобы пиротехника, которую используют на протестах, поступала к протестующим именно через офисы оппозиционных партий.

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"Когда сотрудники МВД и других соответствующих ведомств зашли в офисы оппозиционных партий, оттуда началось изъятие соответствующих материалов. Более того, прежде чем они туда зашли, когда началась операция, вышла одна из лидеров оппозиции Элене Хоштария и заявила, что они покупают пиротехнику и продолжают это делать... То есть они прямо признали, что за системным насилием стоит весь партийный ресурс", – заявил премьер.

После этого он озвучил обвинения против группы "Даитове", где координировались протестующие, и назвал ее администратора "националом со стажем, который гостил у Саакашвили в Украине".

"Ничего искреннего здесь нет, это партийные интересы, стремление сменить власть насильственным путем, и сейчас все это уже на ладони", – добавил Кобахидзе.

Напомним, в Грузии уже почти неделю продолжаются протесты после заявления премьера о том, что Тбилиси до 2029 года ставит на паузу вопрос об открытии переговоров о вступлении в ЕС.

4 декабря стало известно об обысках в офисах по меньшей мере четырех оппозиционных партий и аресте одного из оппозиционных лидеров.

Балтийские государства уже объявили санкции против грузинских чиновников, причастных к разгону протестов, в том числе фактического лидера партии власти, олигарха Бидзины Иванишвили.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власть Грузии меняет внешний курс и дает старт революции".