Оборонные расходы государств ЕС в 2024 году вырастут на 17%

Страны Европейского Союза увеличат свои совокупные расходы на оборону в 2024 году до 326 млрд евро, или до рекордных 1,9% ВВП всего ЕС.

Об этом говорится в отчете Европейского оборонного агентства (EDA), сообщает "Европейская правда".

В 2023 году, по оценкам EDA, государства-члены Евросоюза потратили около 279 миллиардов евро на оборонные расходы. Это на 10% больше, чем годом ранее.

В таком случае расходы ЕС на оборону по итогам 2024-го должны вырасти на 17% по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, этот показатель будет расти десятый год подряд.

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В то же время, по словам исполнительного директора Европейского оборонного агентства Иржи Шедивы, совокупные расходы ЕС все еще незначительны по сравнению с оборонным бюджетом США.

Он также отметил, что значительная часть средств ЕС "тратится на готовое оборудование из-за пределов ЕС".

"Совместные закупки экономят деньги, а совместное развитие активов делает нас более независимыми. Я приветствую рост расходов на исследования. Но Европа отстает от США и Китая в оборонных исследованиях и технологических инвестициях", – указал Шедивы.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее заявил, что союзники однозначно начнут обсуждение о более высоких, чем 2% ВВП, целевых показателях расходов на оборону, поскольку текущего уровня расходов в будущем будет недостаточно.

Председатель Военного комитета Альянса адмирал Роб Бауэр утверждал, что страны НАТО должны будут тратить около 3% своего валового внутреннего продукта на оборону.