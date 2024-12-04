ЗМІ: Макрон прагне швидко призначити нового прем'єра Франції, якщо уряд впаде

Президент Франції Емманюель Макрон має намір швидко призначити нового прем'єр-міністра, якщо чинному уряду оголосять вотум недовіри у середу.

Про це повідомили Reuters три джерела, повідомляє "Європейська правда".

Одне з джерел повідомило, що Макрон сподівається призначити когось на цю посаду вже в суботу, коли список високопоставлених гостей, включаючи обраного президента США Дональда Трампа, має зібратися в Парижі на повторне відкриття собору Паризької Богоматері.

"Нічого не вирішено", – заявили у Єлисейському палаці у відповідь на прохання про коментар.

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Після дострокових виборів цього літа, які привели до некерованого парламенту, Макрон провів кілька тижнів у затяжних переговорах з представниками всього політичного спектру, перш ніж врешті-решт зупинився на кандидатурі Мішеля Барньє на чолі уряду. Одне з джерел повідомило, що цього разу Макрон прагне діяти швидко, щоб не налякати ринки.

За словами джерел, Макрон ще не визначився з ім'ям, але в його списку фігурують лівий Бернар Казньов, колишній міністр Ксав'є Бертран і міністр збройних сил Себастьєн Лекорню. За словами одного з джерел, президент міркував над іменем прем'єра, коли повертався до Парижа з поїздки до Саудівської Аравії.

Поки що невідомо, чи підтримає ультраправа партія Марін Ле Пен "Національне об'єднання" ім'я, запропоноване Макроном, або ж вона спробує скинути кандидата, негайно висловивши йому вотум недовіри, швидше за все, у змові з лівими силами.

Раніше повідомлялося, що Емманюель Макрон вважає, що французький уряд на чолі з Мішелем Барньє, який не має більшості в парламенті, може пережити вотум недовіри в середу, 4 грудня.

Голосування за вотум недовіри у Нацасамблеї Франції ініціювали після того, як Мішель Барньє взяв на себе відповідальність за проєкт бюджету, застосувавши статтю 49.3 Конституції, яка дозволяє схвалення в обхід парламенту.

Барньє до останнього вів переговори з "Нацобʼєднанням" і пішов на кілька поступок, аби задовольнити їхні бюджетні вимоги. Але французькі ультраправі їх назвали недостатніми.

Уряд меншості на чолі з Барньє без голосів "Нацобʼєднання" чи лівих партій – які ще раніше відмовились його підтримати – гарантовано провалює вотум недовіри.