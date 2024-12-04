СМИ: Макрон стремится быстро назначить нового премьера Франции, если правительство падет

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен быстро назначить нового премьер-министра, если действующему правительству объявят вотум недоверия в среду.

Об этом сообщили Reuters три источника, сообщает "Европейская правда".

Один из источников сообщил, что Макрон надеется назначить кого-то на эту должность уже в субботу, когда список высокопоставленных гостей, включая избранного президента США Дональда Трампа, должен собраться в Париже на повторное открытие собора Парижской Богоматери.

"Ничего не решено", – заявили в Елисейском дворце в ответ на просьбу о комментарии.

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После досрочных выборов этим летом, которые привели к неуправляемому парламенту, Макрон провел несколько недель в затяжных переговорах с представителями всего политического спектра, прежде чем в конце концов остановился на кандидатуре Мишеля Барнье во главе правительства. Один из источников сообщил, что на этот раз Макрон стремится действовать быстро, чтобы не напугать рынки.

По словам источников, Макрон еще не определился с именем, но в его списке фигурируют левый Бернар Казнев, бывший министр Ксавье Бертран и министр вооруженных сил Себастьен Лекорню. По словам одного из источников, президент размышлял над именем премьера, когда возвращался в Париж из поездки в Саудовскую Аравию.

Пока неизвестно, поддержит ли ультраправая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" имя, предложенное Макроном, или же она попытается свергнуть кандидата, немедленно выразив ему вотум недоверия, скорее всего, в сговоре с левыми силами.

Ранее сообщалось, что Эмманюэль Макрон считает, что французское правительство во главе с Мишелем Барнье, которое не имеет большинства в парламенте, может пережить вотум недоверия в среду, 4 декабря.

Голосование за вотум недоверия в Нацассамблее Франции инициировали после того, как Мишель Барнье взял на себя ответственность за проект бюджета, применив статью 49.3 Конституции, которая позволяет одобрение в обход парламента.

Барнье до последнего вел переговоры с "Нацобъединением" и пошел на несколько уступок, чтобы удовлетворить их бюджетные требования. Но французские ультраправые их назвали недостаточными.

Правительство меньшинства во главе с Барнье без голосов "Нацобъединения" или левых партий – которые еще раньше отказались его поддержать – гарантированно проваливает вотум недоверия.