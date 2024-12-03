Макрон вірить, що уряд меншості може пережити вотум недовіри

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що французький уряд на чолі з Мішелем Барньє, який не має більшості в парламенті, може пережити вотум недовіри в середу, 4 грудня.

Його слова під час візиту до Ер-Ріяда цитує Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

За словами Макрона, підтримка у Національній асамблеї Франції вотуму недовіри уряду "була б голосуванням нестерпного цинізму".

"Я не можу повірити, що вони проголосують за (це. – Ред.)", – додав він.

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Французький президент також заявив, що не піде у відставку до закінчення свого президентського терміну в 2027 році, до чого закликали деякі опозиційні депутати.

Голосування за вотум недовіри у Нацасамблеї Франції ініціювали після того, як Мішель Барньє взяв на себе відповідальність за проєкт бюджету, застосувавши статтю 49.3 Конституції, яка дозволяє схвалення в обхід парламенту.

Барньє до останнього вів переговори з "Нацобʼєднанням" і пішов на кілька поступок, аби задовольнити їхні бюджетні вимоги. Але французькі ультраправі їх назвали недостатніми.

Уряд меншості на чолі з Барньє без голосів "Нацобʼєднання" чи лівих партій – які ще раніше відмовились його підтримати – гарантовано провалює вотум недовіри.

Голосування має відбутись у середу, 4 грудня.