Макрон вірить, що уряд меншості може пережити вотум недовіри
Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що французький уряд на чолі з Мішелем Барньє, який не має більшості в парламенті, може пережити вотум недовіри в середу, 4 грудня.
Його слова під час візиту до Ер-Ріяда цитує Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".
За словами Макрона, підтримка у Національній асамблеї Франції вотуму недовіри уряду "була б голосуванням нестерпного цинізму".
"Я не можу повірити, що вони проголосують за (це. – Ред.)", – додав він.
Французький президент також заявив, що не піде у відставку до закінчення свого президентського терміну в 2027 році, до чого закликали деякі опозиційні депутати.
Голосування за вотум недовіри у Нацасамблеї Франції ініціювали після того, як Мішель Барньє взяв на себе відповідальність за проєкт бюджету, застосувавши статтю 49.3 Конституції, яка дозволяє схвалення в обхід парламенту.
Барньє до останнього вів переговори з "Нацобʼєднанням" і пішов на кілька поступок, аби задовольнити їхні бюджетні вимоги. Але французькі ультраправі їх назвали недостатніми.
Уряд меншості на чолі з Барньє без голосів "Нацобʼєднання" чи лівих партій – які ще раніше відмовились його підтримати – гарантовано провалює вотум недовіри.
Голосування має відбутись у середу, 4 грудня.