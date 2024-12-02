Прем’єр Франції в останній момент поступився ультраправим заради схвалення бюджету

Прем'єр-міністр Франції Мішель Барньє в понеділок зробив ще одну важливу поступку ультраправій партії Марін Ле Пен "Національне об'єднання", відмовившись від запланованого скорочення відшкодування витрат на ліки в останню хвилину, щоб протягнути свій законопроєкт про бюджет на 2025 рік.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Барньє і Ле Пен розмовляли в понеділок, напередодні вирішального парламентського голосування, яке відбудеться пізніше цього дня. "Національне об'єднання" і ліві попереджали, що вони можуть використати його для повалення уряду .

Це вже вдруге Барньє поступився вимогам "Національного об'єднання" після того, як минулого тижня скасував підвищення цін на електроенергію на суму близько 3 млрд євро. Французькі акції зросли на цих новинах, в той час як прибутковість 10-річних облігацій Франції знизилася.

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Намагання Барньє провести бюджет на 2025 рік через глибоко розколотий парламент загрожує занурити другу за величиною економіку єврозони в другу політичну кризу за шість місяців.

З моменту свого створення у вересні уряд меншості Барньє покладається на підтримку "Національного об'єднання" для свого виживання. Бюджетний законопроєкт, який має на меті стримати зростаючий державний дефіцит Франції за рахунок підвищення податків на 60 млрд євро і скорочення витрат, може зруйнувати цей крихкий зв'язок.

У понеділок у другій половині дня парламентарі мають проголосувати за ключовий компонент бюджету – законопроєкт про фінансування соціального забезпечення. Минулого тижня поступка щодо скасування підвищення тарифів на електроенергію була схвалена "Національним об'єднанням", але партія заявила, що Барньє має піти далі.

Поки невідомо, чи буде достатньо останньої поступки, щоб отримати підтримку "Національного фронту" на майбутньому голосуванні.

Без необхідних голосів для ухвалення законопроєкту про соціальне забезпечення Барньє може послатися на статтю 49.3 Конституції, яка дозволить йому ухвалити закон без голосування.

Однак це також тягне за собою вотум недовіри, який "Національне об'єднання" та ліві можуть використати для повалення його уряду вже в середу. З 1962 року жоден французький уряд не був відправлений у відставку в результаті такого голосування.

Тим часом понад половина французів виступають за відставку уряду через запропонований ним проєкт бюджету.