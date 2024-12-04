Італія вперше виплатила компенсації жертвам нацистських злочинів

Італія вперше виплатила компенсацію жертвам нацистських воєнних злочинів, виділивши 800 000 євро спадкоємцям чоловіка, який загинув під час масового вбивства цивільного населення в Тоскані в 1944 році.

Про це повідомив у середу адвокат спадкоємців і італійське казначейство, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Це знакове рішення, прийняте після десятиліть юридичної боротьби, знаменує собою значний зсув у підході італійського уряду і може стати прецедентом для сімей інших жертв нацистських і фашистських злочинів.

Метелло Річчаріні загинув разом з 243 іншими в Чивітеллі у Валь-ді-Кьяна, приблизно за 220 кілометрів на північ від Риму, 29 червня 1944 року під час розправи німецьких військ після того, як двоє з нацистів загинули в перестрілці з італійськими партизанами.

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"Я висловлюю своє задоволення від імені моєї матері Метелли і моїх родичів, які отримали гроші від міністерства економіки минулого тижня", – сказав сімейний адвокат Роберто Альбоні, який також є племінником жертви, додавши, що для отримання компенсації знадобилося два десятиліття.

У 1962 році Німеччина виплатила Італії 40 мільйонів дойчмарок, що на сьогодні становить трохи більше 1 мільярда євро, щоб покрити збитки, завдані нацистськими військами італійській державі та її громадянам під час Другої світової війни.

Ця угода покладала на Італію зобов'язання виплачувати будь-які майбутні компенсації жертвам, але протягом десятиліть не було вжито жодних заходів.

Тодішній прем'єр-міністр Маріо Драґі створив у 2022 році фонд у розмірі 61 мільйона євро для покриття зростаючих компенсаційних вимог від жертв та їхніх нащадків, сподіваючись закрити темну сторінку в історії Італії. Нацистським військам, які чинили звірства в Італії, регулярно допомагали місцеві фашисти.

"Це важливий перший результат у боротьбі за підвищення обізнаності про репарації для спадкоємців жертв нацистсько-фашистських злочинів", – сказав Даріо Парріні, сенатор від опозиційної лівоцентристської Демократичної партії, який стежить за цим питанням.

Дослідження, профінансоване німецьким урядом і опубліковане в 2016 році, показало, що 22 000 італійців стали жертвами нацистських воєнних злочинів, у тому числі до 8 000 євреїв, депортованих до таборів смерті. Тисячі інших італійців були змушені працювати на примусових роботах у Німеччині.

Нагадаємо, вищий регіональний суд у Франкфурті-на-Майні заявив у вівторок, що скасував рішення суду нижчої інстанції, згідно з яким 100-річний підозрюваний у пособництві та підбурюванні до 3322 вбивств у концтаборі Заксенхаузен був визнаний непридатним для судового розгляду.

А наприкінці літа німецький суд залишив у силі вирок 99-річній колишній секретарці нацистського концтабору Штуттгоф Ірмгард Фурхнер за її співучасть у вбивстві понад 10 тисяч людей.